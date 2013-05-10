В Минск привезли мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского

Новости Беларуси. Христианскую святыню привезли в Минск из Греции — мощи чудотворца Спиридона Тримифунтского. Ковчег с десницей святителя накануне вечером встретили в Национальном аэропорту. Сейчас реликвия в Свято-Духовом кафедральном Соборе.

И уже с утра у храма выстроились очереди желающих приложиться к святыне. Чудесами исцеления она известна во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протоиерей Сергий Гордун, профессор Минской духовной академии:

Гэта радасць, святога Спірыдона Трыміфунскага любяць, ушаноўваюць. А такая нагода, пакланіцца яго святым мошчам, яшчэ больш узмацняе гэту пашану і любоў.

Поток верующих, желающих поклониться святыне, не иссякает с самого утра. Святитель Спиридон — один из самых почитаемых святых в православном мире. Его сравнивают с Николаем Чудотворцем.

С верой в душе и надеждой на чудо, сотни и тысячи прихожан спешат помолиться Святому Угоднику. В основном, о здоровье и поддержке в трудную минуту. Спиридон Тримифунтский известен помощью и в делах материальных.

Прихожане:

Душа у меня к нему лежит. Я все свои годы молюсь ему.

Чтоб папке помог, чтоб он выздоровел!

Это святитель, сила его известна православным христианам, как он помогал и творил чудеса. Поэтому для Минска это большая честь.

Святой Спиридон жил в 4 веке. Чудеса творил еще при жизни: исцелял больных и даже воскрешал детей. Именно он, по поверью, доказал на первом Вселенском Соборе единство Троицы.

Мощи Святого Спиридона покоятся на греческом острове Корфу. Их часть впервые привезли в Беларусь. В стеклянном ковчеге десница — правая рука Святого.

Нетленные останки Спиридона хранят температуру человеческого тела — 36.6. Иногда рака, где они хранятся, не открывается. Жители Корфы верят, что Святой Спиридон в это время уходит помогать людям. Потому его ботинки изнашиваются.

Константинос Тривизас, член делегации (Греция):

Это маленькие кусочки от туфлей святого Спиридона. Мы меняем его обувь 2 раза в год.

Частицы стоптанных башмачков раздают верующим. Говорят, даже они обладают чудотворной силой.

Прихожане:

Я слышала, что этот святой исполняет просьбы тех, кто просит. Мы просим братика, поэтому решили прийти сюда.

Чтобы ребенку здоровья было побольше, всего хорошего, в жилищном вопросе чтобы помог.

Елена не спешит покидать храм. Она провела трое суток в пути, чтобы на мгновение прикоснуться к святыне.

Елена Лукина, паломник (Россия):

Загорелась желанием приехать в этот храм, в Минск с Белого моря, с города Архангельска. Такой паломнический путь. Очень желала увидеть и приложиться, возрадоваться вместе со всеми.

В столице реликвия пробудет до 12 мая. Потом возможность прикоснуться к святыне будет у верующих в Полоцком, Жировичском, Кобринском и Брестском монастырях.