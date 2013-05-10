В празднике Дня Победы приняли участие более миллиона человек

Новости Беларуси. Беларусь отпраздновала День Победы. В торжествах участвовало более миллиона человек. Праздник в Минске стартовал традиционным шествием ветеранов. На улицы вышли 400 тысяч жителей и гостей столицы.

Ярким и незабываемым аккордом дня стал салют - во всех областных центрах и Брестской крепости. Три десятка залпов и тысячи оттенков праздничного поднебесья. Впрочем, на этом праздник не заканчивается: на улицах и в парках по-прежнему многолюдно.

Это кадры уже отдельной истории в одной большой летописи. Беларусь в шестьдесят восьмой раз встретила праздник Великой Победы. Традиции превыше всего: торжественное шествие в Минске стало центральным событием. Затем дух праздника охватил всю страну.

День Победы белорусы отмечали повсюду, поздравляли ветеранов, друг друга и, конечно же, ждали праздничного салюта. И вот он – финальный аккорд... 30 залпов с интервалом в 7 секунд – и тысячи звезд раскрасили мирное небо над Минском.

Минчане:

Очень понравилось, посмотрели 30 залпов, на такой эйфории, впечатлились.

Очень красиво, зрелищно, ярко, особенно, в сочетании с этой чудесной майской погодой. Просто шикарно!

О том, что все прошло на «ура», уже 10 мая говорят цифры. Более миллиона человек приняло участие в торжествах. Только в Минске число празднующих превысило четыреста тысяч. Радует и оперативная статистика: без происшествий. Впрочем, чтобы народные гуляния не были омрачены, правоохранители перешли на «усиленно-праздничный» режим работы. Свой фронт работы заняли и медики. Более пяти десятков бригад заступило на дежурство. И это только в Минске.

Александр Жинко, главный врач УЗ «Городская станция скорой медицинской помощи»:

Утром на мероприятии 14 бригад дежурило, на основном, а в течение дня всего 50 бригад было задействовано на различных мероприятиях. Вчера у нас получился обычный рабочий день. Если брать по сравнению с последними двумя неделями, количество вызовов не было больше, чем ежедневно. Было немножко больше, чем 1700 вызовов.

Военная атрибутика уступила место городским декорациям. Однако День Победы — праздник не одного дня. Страна продолжает отмечать, тем более, в этом году за памятной датой – сразу три выходных, да и погода не подвела.

Небесная канцелярия только подогрела интерес к народным гуляниям: они продолжаются во всех районах столицы. Так, песни военных лет звучат в парке Победы, а уже пешеходная улица Карла Маркса радует новым сезоном. К слову, в таком режиме она будет работать все лето по выходным дням.

И все-таки самое популярное место отдыха — городские парки. Сюда минчане и гости столицы приходят целыми семьями. В рейтинге развлечений не сдают позиций аттракционы, однако в такую погоду с ними вполне конкурируют и водные процедуры. Большой популярностью пользуются катание на катамаранах и катере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчане:

Настроение праздничное.

Сегодня мы пойдем кататься на аттракционах, на машинках и на колесе обозрения.

Отличное, прекрасное настроение! Пришел с дочкой маленькой покататься на аттракционах. Все отлично, вчера был большой праздник.

Мы очень любим День Победы, мы приехали из Москвы специально в Минск, посмотреть на ваш город, нам рассказывали, что он очень красивый в День Победы, мы в этом убедились!

В Беларуси особое отношение к памяти Великой Победы, День Победы празднуется именно вот так, по-настоящему, с душой.