Новости Австралии. Уникальное природное явление. Жители Австралии стали свидетелями кольцеобразного солнечного затмения. Утром Луна закрыла 95 процентов Солнца: остался лишь ярко-оранжевый круг. Чтобы лучше рассмотреть завораживающее зрелище, люди заранее занимали лучшие места и запасались тёмными очками и телескопами.

Тень от Луны можно было видеть около 6 минут. Затем она исчезла. Такие затмения бывают в пять раз реже обычных — полных. В следующий раз это произойдет только в 2035 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.