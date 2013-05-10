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Жители Австралии стали свидетелями кольцеобразного солнечного затмения

10 мая 2013 14:26
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Новости Австралии. Уникальное природное явление. Жители Австралии стали свидетелями кольцеобразного солнечного затмения. Утром Луна закрыла 95 процентов Солнца: остался лишь ярко-оранжевый круг. Чтобы лучше рассмотреть завораживающее зрелище, люди заранее занимали лучшие места и запасались тёмными очками и телескопами.

Тень от Луны можно было видеть около 6 минут. Затем она исчезла. Такие затмения бывают в пять раз реже обычных — полных. В следующий раз это произойдет только в 2035 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Космос # Фотофакт

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