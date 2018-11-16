Масштабные учения в Молодечненском районе. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Шквалистый ветер и резкое похолодание, авария на электросетях и заторы на дорогах. В Молодечненском районе 15 ноября провели масштабные учения в условиях, максимально близких к реальным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Готовность противостоять вызовам природы и авариям коммунального характера демонстрировали сотрудники МЧС, ЖКХ, лесхозов, волонтеры Красного Креста, бригады скорой помощи и милиция.
Как справились с испытанием? Ответ в видеоматериале Александра Лучонка.