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Масштабные учения в Молодечненском районе. Репортаж СТВ

16 ноября 2018 21:11
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Новости Беларуси. Шквалистый ветер и резкое похолодание, авария на электросетях и заторы на дорогах. В Молодечненском районе 15 ноября провели масштабные учения в условиях, максимально близких к реальным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные учения в Молодечненском районе. Репортаж СТВ-1

Готовность противостоять вызовам природы и авариям коммунального характера демонстрировали сотрудники МЧС, ЖКХ, лесхозов, волонтеры Красного Креста, бригады скорой помощи и милиция.

Масштабные учения в Молодечненском районе. Репортаж СТВ-4

Как справились с испытанием? Ответ в видеоматериале Александра Лучонка.

# МЧС Беларуси # общество

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