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На проспекте Победителей будут установлены беспроводные датчики и умные видеокамеры

10 января 2017 17:19
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Новости Беларуси. Минск переходит на интеллектуальную транспортную систему. В частности, на проспекте Победителей появятся беспроводные датчики и умные видеокамеры.

Так, информацию о транспортных потоках можно будет получить в режиме онлайн, а также гибко управлять трафиком.

Технологичные новинки на столичных дорогах будут появляться в рамках программы «Добрая дорога». К слову, число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими уже снизилось больше чем на 17%.

Одно из последний новшеств – отмена левого поворота с проспекта Победителей на Машерова со стороны Немиги.

И это уже улучшило пропускную способность по первому кольцу. Водителям предоставили два варианта объезда: проехать на перекрестке прямо и развернуться в районе улице Гвардейской или повернуть направо на проспект Машерова и развернуться там.   

Юрий Важник, председатель ОО «Белорусская ассоциация экспертов и сюрвейеров на транспорте»:
В Минске внедряется система видеодетектирования дорожного движения. Это значит набор различных гаджетов, не только видео. Там датчики геомагнитные, датчики, которые используют блютуз-принцип. Сейчас система работает, но для интеллектуализации нужна вот эта обратная связь. В данном случае объекты 1-го городского кольца и 2-го городского кольца будут оснащены в первую очередь.   

# общество # Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # Юрий Важник

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