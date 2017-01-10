Помочь пережить зиму: благодаря приюту для домашних животных в Вилейке многие питомцы обрели дом

Новости Беларуси. В Вилейке десятки брошенных домашних питомцев нашли новых хозяев.

Менее чем за месяц существования приюта, который в пустующем помещении организовала местная молодежь, волонтеры устроили 15 кошек.

За теми, которых отдать в хорошие руки пока не удалось, ухаживают, как организаторы временного жилья для оставшейся животные, так и добровольцы.

Например, одна из горожанок откликнулась на призыв о помощи в одной из социальных сетей.

Приют необходим был для собаки с маленькими щенкками, которым хозяйка и пожертвовала на зиму свою летнюю кухню,

сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Оксана Чижикова-Кузьмина, житель Вилейки:

Привезли мне в покрывале вот это чудо, они были ещё маленькие. Кормила их детским питанием, покупала в коробочке. Каждого по очереди. Мы их помечали, их 8 штук, не запомнишь, кого покормил. Мы с мужем придумали такие ниточки: одного покормим – ниточку оденем, все в сторонку. И так вот 8 штук.

В числе других волонтеров Вилейки женщина активно ищет хозяев для лучших друзей человека.

С уходом и кормом для бездомных питомцев помогают местные жители. К благотворительному делу могут присоединиться все неравнодушные.

Виктория Карпович, ученица средней школы №5 Вилейки:

Помогают, кто-то с перевозкой поможет, помогают деньгами, едой. Иногда приходят – сами приберуться в приюте.