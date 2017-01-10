Два микроавтобуса столкнулись в Столбцовском районе: в одном из маршрутных такси находилось 6 детей

Новости Беларуси. В Столбцовском районе столкнулись два микроавтобуса.
В одном из них – маршрутном такси – находились 15 пассажиров, в том числе шестеро детей.
Они в сопровождении педагога ехали в оздоровительный лагерь. Учительнице понадобилась помощь спасателей.
Женщину из авто пришлось эвакуировать с помощью специального инструмента. Она госпитализирована с предварительным диагнозом –
черепно-мозговая травма, травматический шок.
Тремя бригадами скорой помощи и оперативным автомобилем МЧС 10 пострадавших маршрутки с травмами различной степени тяжести были доставлены для осмотра в приемное отделение больницы.
Все дети были госпитализированы.
И после отпущен домой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.