Два микроавтобуса столкнулись в Столбцовском районе: в одном из маршрутных такси находилось 6 детей

Новости Беларуси. В Столбцовском районе столкнулись два микроавтобуса.

В одном из них – маршрутном такси – находились 15 пассажиров, в том числе шестеро детей.

Они в сопровождении педагога ехали в оздоровительный лагерь. Учительнице понадобилась помощь спасателей.

Женщину из авто пришлось эвакуировать с помощью специального инструмента. Она госпитализирована с предварительным диагнозом –

черепно-мозговая травма, травматический шок.

Тремя бригадами скорой помощи и оперативным автомобилем МЧС 10 пострадавших маршрутки с травмами различной степени тяжести были доставлены для осмотра в приемное отделение больницы.

Все дети были госпитализированы.

И после отпущен домой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.