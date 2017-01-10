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В Слуцком районе начался областной этап олимпиады по информатике

10 января 2017 14:23
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Новости Беларуси. Ум и находчивость. Областной этап предметной олимпиады стартовал в Минской области.

Около 900 учеников начали борьбу за звание лучших в своей категории.

Кроме школьников, отличные знания демонстрируют также учащиеся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. 

Интеллектуальное соревнование проходит по 16 учебным предметам. В этом году центрами олимпиады на Минщине стали Борисов, Вилейка, Дзержинск, Жодино, Молодечно, Слуцк, Узда и Минский государственный областной лицей. 

Так, Случчина приняла молодых информатиков.

 Ребята должны не только показать отличные теоретические знания, но и продемонстрировать навыки программирования.

Роман Злобин, участник третьего этапа республиканской по информатике (Держинск):
Это моя вторая областная олимпиада по информатике. Я натсроен на победу.

Полина Власова, участник третьего этапа республиканской олимпиады по информатике ( посёлок Сеница Минского района):
Информатика для меня достаточно интересная, и в школе всегда легко получилась, поэтому решила попробовать, почему бы и нет. Много задач решала, искала, что в пердыдущие года решали, повторяла. Плюс я дополнительно занимаюсь программированием. Это для меня знакомая сфера.
 
Знания и умения учеников оценивает компетентное жюри. В его составе более сотни человек. Это не только учителя и руководители школ, но и преподаватели высших заведений образования. Кстати, областной этап – не только определит самых талантливых и умных школьников и учащихся. С победителей олимпиады будет сформирована областная сборная для участия в заключительном этапе олимпиады. сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
Александр Буславский, член жури третьего этапа республиканской олимпиады по информатике, старший преподаватель кафедры дискретной математики и алгоритмики БГУ:
Учащиеся очень разных возрастов – от 7 класса и до 11, а те из них, кто на республике получат дипломы, смогут поступить поступить без экзаменов. Поэтому всем, конечно, желаю воспользоваться этой возможностью. Я хочу, чтобы дети не допустили глупых ошибок, чтобы они действительно раскрыли свій потенциал по-максимуму и не только здесь, но и продолжали показывать его дальше.

# общество # Образование в Беларуси

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