«Будут исследованы адаптационные возможности животных». Что изучают белорусские рентгенологи на уникальном оборудовании?

Новости Беларуси. Стали ли живые организмы из Чернобыльской зоны более устойчивы к радиационному излучению и как сильно может навредить здоровью обычная томограмма? Ответить на эти и многие другие вопросы белорусским ученым поможет специальная рентгеновская установка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальное для постсоветского пространства оборудование выводит исследования на абсолютно новый уровень. С учетом новых возможностей закладываются циклы экспериментов на ближайшие пять лет.

Мария Стародубцева, главный научный сотрудник Института радиобиологии НАН Беларуси:

Этот прибор позволяет моделировать действие рентгеновского излучения разного состава, разных характеристик количественных. Это важно, потому что мы можем понять действие не только рентгеновского излучения, которое моделирует действие такое, какое человек получает в процессе радиотерапии, но также и при диагностических процедурах.

Наталья Веялкина, заведующая лабораторией Института радиобиологии НАН Беларуси:

Мы хотим показать, насколько изменилась радиочувствительность данных животных, которые проживали длительное время – уже 35 лет – в зоне радиационного загрязнения. Будут исследованы адаптационные возможности данных животных к ионизирующему излучению.