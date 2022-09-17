На проспекте Дзержинского в Минске появилась липовая аллея – её высадили сотрудники Беларусбанка
Новости Беларуси. Более полутысячи – такое число деревьев было высажено по стране сотрудниками Беларусбанка ко Дню народного единства. В столице родилась липовая аллея на проспекте Дзержинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности у Карины Верховцевой.
Круговорот зелени в природе. Беларусбанк на экологических движениях не один год. Так, по случаю Дня народного единства на протяжении всей недели в столице и крупных городах рождались молодые аллеи. Эстафета добрых дел в преддверии векового юбилея – подарки готовы не только принимать, но и дарить, особенно когда это приурочено к важному государственному празднику.
Виктор Ананич, председатель правления Беларусбанка:
Мы можем говорить, что как в природе, так и в семье, как в обычной организации и на предприятии, так и в масштабах всей страны очень важно, чтобы мы были вместе, чтобы мы были едины. По всей стране проходят такие акции, высаживаются аллеи столетия, так они и будут называться.
Для ветеранов крупнейшего банка страны это привычный, но от этого не менее трепетный ритуал.
Надежда Ермакова, председатель ветеранской организации Беларусбанка:
Деревья Беларусбанком посажены практически по всей республике, даже уже сложно пересчитать, сколько этих аллей посажено. Ветеранская организация тоже, как и издавна, сегодня в строю, так же как и все работающие в Беларусбанке. И в год столетия Беларусбанка мы, конечно, стоим рядом с теми, кто работает.
Локация выбрана неслучайно. На проспекте Дзержинского, совсем рядом, располагается головной офис финансового учреждения.
Виктор Ананич:
Вы видите, что со всех сторон эта зона просматривается. Я думаю, что она украсит этот уголок, сегодня тут газон, красиво, но будет липовая аллея.
Надежда Ермакова:
Аллея почти рядом с Беларусбанком. И ветераны тоже рядом с ними. А вообще, весь Беларусбанк рядом со всем народом.
Подобрать лучшее предложение для успешного роста. Это как раз то, с чем Беларусбанк справляется на отлично. Поэтому каждому региону страны подобрали индивидуальный сорт. Брест украсил граб обыкновенный, а в Витебске стало больше на сотню дубов. В Гродно высадили клен серебристый, а в Гомеле и Могилеве – ясень пенсильванский. Всего более 500 саженцев по всей республике. В банке уверены, что пройдут годы, но зеленые и красивые аллеи будут напоминать белорусам о том, что все были едины и вместе достигали поставленных целей.
*На правах рекламы.