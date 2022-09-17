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Будем ли мы в ШОС и как Беларусь обогреет Европу в этом отопительном сезоне? Анонс программы «Неделя»

17 сентября 2022 16:04
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Новости Беларуси. Подробности наиболее заметных тем и анализ самых обсуждаемых событий уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя». Воскресный выпуск уже готовится к эфиру.

Будем ли мы в ШОС и как Беларусь обогреет Европу в этом отопительном сезоне? Анонс программы «Неделя»-1

Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней – в видеоматериале.

Смотрите программу «Неделя» на СТВ в воскресенье, 18 сентября, в 19:30.

# Кризис в ЕС # общество # Ольга Коршун # Константин Герцев # Анастасия Ярощик-Корниенко # Галина Буро # Фотофакт

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