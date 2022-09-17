Будем ли мы в ШОС и как Беларусь обогреет Европу в этом отопительном сезоне? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Подробности наиболее заметных тем и анализ самых обсуждаемых событий уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя». Воскресный выпуск уже готовится к эфиру.
Новости Беларуси. Подробности наиболее заметных тем и анализ самых обсуждаемых событий уходящих семи дней смотрите в итоговой программе «Неделя». Воскресный выпуск уже готовится к эфиру.
Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней – в видеоматериале.
Смотрите программу «Неделя» на СТВ в воскресенье, 18 сентября, в 19:30.