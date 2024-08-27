На предприятия Гродненской области пришли более 140 молодых специалистов – как мотивируют работников?

В 2024 году к работе приступили более 5 тысяч молодых специалистов по всей стране. Больше других отраслей обновление кадров ощутила промышленность. Только в Гродненской области на предприятия после вузов и ссузов пришли более 140 дипломированных работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь перед руководителями стоит задача закрепить новичков на рабочих местах с помощью гарантий и бонусов. Подключились и профсоюзы – с молодыми специалистами проводят выездные встречи на заводах, где разъясняют, на какую поддержку они могут рассчитывать. Подробности в репортаже Галины Буро.

Легкой и уверенной походкой она лавирует между умными станками. Всего месяц назад Диана Вакульская официально пришла на предприятие в качестве молодого специалиста, но чувствует себя как дома: ведь весь прошлый год совмещала стажировку на заводе с учебой в университете, шла к заветному диплому инженера-технолога. И вот сбылось. Пока рабочие создают сложные детали, задача Дианы – разрабатывать техническую документацию и планы управления. За свой личный карьерный план не переживает: поддержка на старте ощутимая.

Диана Вакульская, инженер-технолог Гродненского завода карданных валов:

Мне как молодому специалисту уже выплатили подъемные в размере одной стипендии, помогают с арендой квартиры в размере пяти базовых величин, также как иногороднему специалисту выдают сумму в размере оклада. Профессия нравится, должность тоже, всем довольна.

Такие мотивированные работники предприятию нужны. Гродненский завод карданных валов единственный в Беларуси, один из лидеров на постсоветском пространстве по выпуску компонентов для всех типов техники – номенклатурный ряд до тысячи изделий. И это не предел. Ставка на модернизацию и освоение новых видов деталей, в том числе в рамках импортозамещения.

Галина Буро, корреспондент:

Одни из последних видов продукции, выпуск которых освоили на заводе, карданные валы и комплектующие для российской сельхозтехники. Ранее наши союзники закупали их в США и Канаде, санкции, конечно, отразились. Теперь гродненский завод удачно заполнил эту нишу.

Здесь понимают, что за хорошие кадры надо бороться. Потому сейчас продумывают дополнительные преференции для молодых специалистов, чтобы не только пришли, но и закрепились. К тому же, на заводе есть много бонусов для работников и по коллективному договору. Узнать подробности можно из первых рук: гродненская областная организация Белорусского профсоюза работников промышленности проводит встречи на предприятиях.

Алеся Цыдик, председатель Гродненской областной организации профсоюза «Белпрофмаш»:

Цель наших встреч, для того чтобы им рассказать, объяснить, как сегодня действует коллективный договор, как профсоюз работает совместно с нашим социальным партнером. И именно все нормы коллективного договора мы должны им объяснить, рассказать, какими гарантиями, какими льготами они сегодня могут воспользоваться на данном предприятии.