«Настало время подвести итоги». Президент предложил оценить эффективность целевого направления в вузы

Беларусь живет в очень тяжелый период, и всем надо думать, как удержать страну. А начинается все с учителей. Об этом 27 августа заявил Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь живет в очень тяжелый период, и всем надо думать, как удержать страну. А начинается все с учителей. Об этом 27 августа заявил Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не понимаю, почему вчерашнего дипломированного выпускника нужно доучивать. Кто в этом виноват? Вуз, который не дает нужных знаний, или работодатель, который не желает помогать в адаптации на первом рабочем месте? Что это такое? Такие подходы в современных условиях, когда предприятие нуждается в подготовленных кадрах, – непозволительная роскошь.
С другой стороны руководителям учреждения образования, в частности ректорам, необходимо быть более мобильными, понимать, какие факультеты, специальности, формы обучения необходимо вводить, а от чего отказаться. И с целевыми направлениями стоит тоже разобраться. Вроде как система есть, но должной прозрачности и эффективности нет. Прошло много времени, когда мы приняли глобальные решения по целевикам, настало время подвести итоги.
За 3 года на развитие системы образования направили почти 30 млрд рублей.
Андрей Иванович, надо это сделать в правительстве и доложить. Да, руководители предприятия отмечают, что уровень подготовки требуемых кадров зачастую оставляет желать лучшего. Где-то не так и не тому научили. Подумайте, может, стоит вести практику предварительного распределения до окончания вуза. Может, на третьем курсе, чтобы будущего молодого специалиста ориентировали на особенности работы конкретного предприятия. Этот вопрос надо серьезно проработать. Но есть у меня претензии и к самим заказчикам кадра. Именно вы должны определить компетенции, которые нужны специалисту, и активно участвовать в разработке учебных программ и квалификационных требований. Но вот тут уже инициаторами должны быть преподаватели, вузы. Никакой инженер с производства к вам или замдиректора, мастер не придет и не скажет: давайте переработаем программы. Вы должны туда прийти и предложить. Они вам должны сказать, что это чепуха, это ерунда, этим заниматься не надо. Давайте это, это, это внедрим – то, что нужно для производства.