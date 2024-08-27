«Настало время подвести итоги». Президент предложил оценить эффективность целевого направления в вузы

Беларусь живет в очень тяжелый период, и всем надо думать, как удержать страну. А начинается все с учителей. Об этом 27 августа заявил Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не понимаю, почему вчерашнего дипломированного выпускника нужно доучивать. Кто в этом виноват? Вуз, который не дает нужных знаний, или работодатель, который не желает помогать в адаптации на первом рабочем месте? Что это такое? Такие подходы в современных условиях, когда предприятие нуждается в подготовленных кадрах, – непозволительная роскошь.

С другой стороны руководителям учреждения образования, в частности ректорам, необходимо быть более мобильными, понимать, какие факультеты, специальности, формы обучения необходимо вводить, а от чего отказаться. И с целевыми направлениями стоит тоже разобраться. Вроде как система есть, но должной прозрачности и эффективности нет. Прошло много времени, когда мы приняли глобальные решения по целевикам, настало время подвести итоги.