Законы в сфере миграционной политики, которые принимают европейские власти, продолжают способствовать насилию и жестокости по отношению к беженцам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В очередной раз люди, которые искали помощи и защиты в ЕС, стали жертвами польских силовиков. Накануне вечером белорусские пограничники обнаружили покалеченных иностранцев в Свислочском районе. Из-за серьезных травм они не могли даже самостоятельно передвигаться. Как выяснилось, двое мужчин и женщина – граждане Камеруна.

Беженцы рассказали, что в Польше их задержали, а в ответ на просьбы о предоставлении убежища, жестоко избили ногами и дубинками. Били как придется: по конечностям, телу и голове. А после вывезли на границу и просто выбросили на территорию Беларуси. Наши пограничники оказали пострадавшим первую помощь и вызвали медиков. Теперь жизни иностранцев вне опасности.

С начала года по вине польских пограничников погибли четыре беженца. И это только официально зафиксированные факты.