На праздничной линейке в СШ № 101 в Минске была представлена единая форма, созданная в рамках проекта «Школа будущего»

Новости Беларуси. 31 августа на праздничной линейке в 101-й минской школе прошло настоящее дефиле: ученики демонстрировали единую форму, созданную в рамках пилотного проекта «Школа будущего». Это первый шаг к тому, чтобы ввести форму для всех учащихся начальной школы страны.

Эксклюзивный орнамент, индивидуальный фасон и многообразие модных деталей. В 2015 году школьную форму для восьмиклассницы Александры подбирали не в тесном семейном кругу, а разрабатывала настоящая дизайнерская артель. Потому сегодня Саша Столярова и ее 8 «Б», а также ученики 3 «Г» класса – главные действующие лица пилотного проекта «Школа будущего», в рамках которого белорусским школьникам предложили протестировать единую форму в стиле «деловой сasual».

Александра Столярова, учащаяся ГУО «Средняя школа № 101 г. Минска»:

Школьная форма очень комфортная, удобная, подбирали очень долго, потому что надо было подобрать на каждую девочку наряд, чтобы он подходил всем. Цветовую гамму подбирали так, чтобы не очень темная и не очень яркая была. Выбрали темно-синий.

Полтысячи моделей исключительно из натуральных тканей. В ассортименте – униформа из вискозы, поливискозы, шерсти и полушерсти. В новом учебном году в своеобразном тест-драйве принимают участие без малого 800 школьников по всей республике.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Предлагали не всем абсолютно одинаковую, а выбирали дети и их попечительские советы. То есть из 500 моделей можно всегда сделать капсулу. Варианты в этом деле всегда присутствуют.

Наряду с запуском современного пилотного проекта в школе успешно реализуется и целая программа по информатизации под кодовым названием «Электронная школа», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Светлана Главацкая, директор ГУО «Средняя школа № 101 г. Минска»:

У нас в школе электронные дневники, журналы. С сентября – электронная проходная.

Все эти современный технологии «завтра», а сегодня – праздник. В 101-й средней школе – большой юбилей: полсотни лет на образовательной передовой.

Виктор Манаев, народный артист Беларуси, выпускник ГУО «Средняя школа № 101 г. Минска»:

50 год таму мама прывяла сюды ў першы клас у зусім новую, у толькі што адбудаваную школу. Школа для мяне стала падмуркам далейшага майго жыцця. Тут я пайшоў у трэцім класе ў драматычны гурток. Дзякуй, нізкі паклон і школе, і за тое, што ўспомнілі, запрасілі на такое цудоўнае свята.