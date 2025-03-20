На портале «Е-Паслуга» можно получить въездную визу в электронном виде

Добро пожаловать в Беларусь! Получить въездную визу в электронном виде с 20 марта можно на портале «Е-Паслуга», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока такой способ оформления будет доступен только для краткосрочных разрешений.

Проект реализован совместно с Национальным центром электронных услуг и Министерством иностранных дел. Для оформления документа нерезиденты страны должны будут пройти нестрогую, то есть без электронного ключа, аутентификацию на сайте электронных услуг, используя логин и пароль. Сделать это получится, только если гражданину не запрещен въезд на территорию Беларуси.

Светлана Караневич, начальник отдела электронной коммерции Национального центра электронных услуг:

Он получает файл электронной визы, форма которого тоже утверждена визовыми правилами и содержит специальные отличительные признаки, такие как QR-код. То есть эту визу потом, при пересечении границы, пограничной службе нужно предъявить либо в электронном виде через свое мобильное приложение «Е-Паслуга», если наш нерезидент – пользователь приложения, либо распечатанный на бумаге. И сотрудники пограничной службы сканируют QR-код, обращаются тем самым в информационную систему МИД и подтверждают валидность электронной визы.

Сервис «Е-Паслуга» предоставляет все больше возможностей не только для иностранцев. С его помощью белорусы могут пройти более 450 административных процедур. В 2025 году планируется оцифровать еще около 190 действий. Уже можно создавать электронные образы документов, например, вида на жительство или страхового свидетельства. Словом, цифра становится доступнее, а бумажный документооборот сокращается. И с появлением большого числа электронных услуг граждане все чаще стремятся получить к ним удобный доступ.