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В школах Беларуси пройдёт урок памяти, посвящённый трагедии в Хатыни

20 марта 2025 06:18
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Урок памяти сегодня, 20 марта, в школах Беларуси. Занятие посвящено трагедии в Хатыни. 82 года назад, 22 марта 1943-го фашистские каратели заживо сожгли и расстреляли почти всех ее жителей – 149 человек, в том числе 75 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шестеро выжили и признаны свидетелями преступления.

В школах Беларуси пройдёт урок памяти, посвящённый трагедии в Хатыни-2

Содержание урока направлено на расширение знаний школьников о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В память о жертвах фашизма создан мемориальный комплекс. На его территории находится единственное в мире «Кладбище деревень». К 80-летию трагедии, скорбной и памятной дате, здесь по поручению Президента завершилась масштабная реставрация, построен новый музей. В Беларуси хранят историческую память, высокую цену мирных дней понимают все поколения.

# Великая Отечественная война

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