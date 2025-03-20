В школах Беларуси пройдёт урок памяти, посвящённый трагедии в Хатыни

Урок памяти сегодня, 20 марта, в школах Беларуси. Занятие посвящено трагедии в Хатыни. 82 года назад, 22 марта 1943-го фашистские каратели заживо сожгли и расстреляли почти всех ее жителей – 149 человек, в том числе 75 детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шестеро выжили и признаны свидетелями преступления.
Содержание урока направлено на расширение знаний школьников о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. В память о жертвах фашизма создан мемориальный комплекс. На его территории находится единственное в мире «Кладбище деревень». К 80-летию трагедии, скорбной и памятной дате, здесь по поручению Президента завершилась масштабная реставрация, построен новый музей. В Беларуси хранят историческую память, высокую цену мирных дней понимают все поколения.