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Лукашенко поздравил Президента Туниса с Днём Независимости

20 марта 2025 06:13
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Беларусь готова к углублению политического диалога и сотрудничества с Тунисом. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Туниса с национальным праздником – Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Президента Туниса с Днём Независимости-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Республика Беларусь рассматривает Вашу страну в качестве важного партнера в Северной Африке и готова к углублению политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Минск и Тунис заинтересованы в построении справедливого многополярного мира, основанного на принципах неизменного уважения и равноправия. В этой связи подчеркиваю значимость взаимной поддержки на площадках ООН, Движения неприсоединения и БРИКС.

Глава государства выразил уверенность, что дружественные отношения между народами обеих стран будут и в дальнейшем укрепляться, способствовать активизации всего спектра двусторонних контактов. Александр Лукашенко пожелал Каису Саиду и его близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, а жителям Туниса – мира и процветания.

# День Независимости # Александр Лукашенко

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