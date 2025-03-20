Лукашенко поздравил Президента Туниса с Днём Независимости

Беларусь готова к углублению политического диалога и сотрудничества с Тунисом. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко Президенту Туниса с национальным праздником – Днем Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Республика Беларусь рассматривает Вашу страну в качестве важного партнера в Северной Африке и готова к углублению политического диалога и сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Минск и Тунис заинтересованы в построении справедливого многополярного мира, основанного на принципах неизменного уважения и равноправия. В этой связи подчеркиваю значимость взаимной поддержки на площадках ООН, Движения неприсоединения и БРИКС.

Глава государства выразил уверенность, что дружественные отношения между народами обеих стран будут и в дальнейшем укрепляться, способствовать активизации всего спектра двусторонних контактов. Александр Лукашенко пожелал Каису Саиду и его близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, а жителям Туниса – мира и процветания.