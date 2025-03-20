С возвращением весеннего тепла хозяйства Беларуси активизировали сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. В 2025 году планируется получить свыше 11 миллионов тонн зерна, включая рапс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них – почти 10 миллионов тонн колосовых, зернобобовых, кукурузы.

Чтобы осенью собрать достойный урожай, весеннюю посевную кампанию нужно провести на высоком уровне и в кратчайшие сроки. Такую задачу ставит аграриям Президент.