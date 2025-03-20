С возвращением весеннего тепла хозяйства Беларуси активизировали сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. В 2025 году планируется получить свыше 11 миллионов тонн зерна, включая рапс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них – почти 10 миллионов тонн колосовых, зернобобовых, кукурузы.
Чтобы осенью собрать достойный урожай, весеннюю посевную кампанию нужно провести на высоком уровне и в кратчайшие сроки. Такую задачу ставит аграриям Президент.
Техника и семена подготовлены, погода налаживается, а трактора снова в полях. В 2025 году, по сравнению с 2024-м, произошли некоторые изменения посевных площадей различных культур. Одних будет меньше, других – наоборот, больше. Например, урожайность кукурузы выше, чем у колосовых, это позволит нарастить общий валовой сбор зерна. Белорусский сахар пользуется хорошим спросом на внутреннем и внешнем рынках. В связи с этим увеличится площадь под сахарную свеклу. Климат в Беларуси меняется, а работа остается: чтобы гарантировать продовольственную безопасность страны, аграриям нужно сеять, пахать и убирать.