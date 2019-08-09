Не прихоть, а обеспечение безопасности. На дорогах Беларуси ГАИ проводит профилактическую акцию «Гостехосмотр»

Новости Беларуси. Наличие техосмотра проверяют у водителей на дорогах Беларуси. МВД проводит массированную кампанию по выявлению нарушителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прохождение техосмотра – не прихоть, а одно из условий обеспечения безопасности на дороге. Даже самый ответственный водитель не всегда может точно знать, в каком состоянии сейчас находится его автомобиль. Не сработали тормоза или не горят габариты – и все это может стать причиной ДТП.

Виктор, водитель:

Такие случаи были даже у меня. Ехал человек сзади, нажал на тормоза, а они не сработали. И въехал в зад. Вот тебе пожалуйста. Дешевле проходить, чем не проходить. Я всегда прохожу. Один раз не прошел, другой раз попался. И это уже не совсем хорошо.

Юрий Благушка, госавтоинспектор ГАИ Центрального РОВД Минска:

В отношении прав у каждого сотрудника есть база. Можно проверить, не лишен ли водитель прав. В плане техосмотра сотрудники могут напрямую обращаться в Белтехосмотр, и нам предоставляются сведения, актуальные на данный момент, имеется ли техосмотр на данном техническом средстве или отсутствует.

В 2019 году на дорогах страны уже поймали 195 тысяч водителей без техосмотра, в том числе 75 тысяч – повторно. В первый раз нарушителю грозит штраф до трех базовых – это 76 рублей 50 копеек.