Как Брест отметил тысячелетие, и сколько белорусов выбирают ремесленную деятельность? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Брест в эти выходные масштабно отмечает тысячелетие. К исторической дате город получил много подарков, самым важным для жителей стал путепровод Западный обход.
Новости Беларуси. Брест в эти выходные масштабно отмечает тысячелетие. К исторической дате город получил много подарков, самым важным для жителей стал путепровод Западный обход.
Его открыли с участием Президента. Миллениум Бреста – подготовка и эмоции праздника – смотрите в программе «Неделя» на СТВ.
Главные темы – в видеоматериале