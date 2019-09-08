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Как Брест отметил тысячелетие, и сколько белорусов выбирают ремесленную деятельность? Анонс программы «Неделя»

08 сентября 2019 11:33
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Новости Беларуси. Брест в эти выходные масштабно отмечает тысячелетие. К исторической дате город получил много подарков, самым важным для жителей стал путепровод Западный обход.

Как Брест отметил тысячелетие, и сколько белорусов выбирают ремесленную деятельность? Анонс программы «Неделя»-1

Его открыли с участием Президента. Миллениум Бреста – подготовка и эмоции праздника – смотрите в программе «Неделя» на СТВ.

Главные темы – в видеоматериале

# К 1000-летию города Бреста # общество # Фотофакт

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