На поиски папараць-кветкі – в Беларуси массово отметят Купалье

Новости Беларуси. На поиски папараць-кветкі. В честь летнего солнцестояния и наивысшего расцвета природы – народный праздник Купалье восточные славяне отметят ночью на 7 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молодечно – «Купальскi фэст» в Парке Победы. Купалье широко отпразднуют по всей стране, но главные торжества – в ближайшие выходные. Друзей собирает шкловская Александрия. Символ праздника из эмблемы Года мира и созидания – аист, чей образ воспарит над сценой. А ее окружат торговые ряды протяженностью почти два километра. Словом, будет и весело, и вкусно. Купальское поле встречает гостей.