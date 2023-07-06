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На поиски папараць-кветкі – в Беларуси массово отметят Купалье

06 июля 2023 07:05
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Новости Беларуси. На поиски папараць-кветкі. В честь летнего солнцестояния и наивысшего расцвета природы – народный праздник Купалье восточные славяне отметят ночью на 7 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На поиски папараць-кветкі – в Беларуси массово отметят Купалье-1

Историко-культурный музей-заповедник «Заславль» вечером приглашает на концерт. Он пройдет на Рыночной площади города. Купальский костер, игры и песни также обещают участникам.

В Вилейке гулянья начнутся с театрализованного представления. Выступят солисты и вокальные коллективы Дворца культуры.

На поиски папараць-кветкі – в Беларуси массово отметят Купалье-4

В Молодечно – «Купальскi фэст» в Парке Победы. Купалье широко отпразднуют по всей стране, но главные торжества – в ближайшие выходные. Друзей собирает шкловская Александрия. Символ праздника из эмблемы Года мира и созидания – аист, чей образ воспарит над сценой. А ее окружат торговые ряды протяженностью почти два километра. Словом, будет и весело, и вкусно. Купальское поле встречает гостей.

# Купалье # общество # Фотофакт

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