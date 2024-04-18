Литва полностью возобновила оформление всех транспортных средств через «Мядининкай»

С 13:30 сотрудники контрольных служб пункта пропуска «Мядининкай» возобновили прием транспортных средств всех видов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Литва приостановила оформление транспорта в пункте пропуска «Мядининкай» из-за пожара. После случившегося пожара движение в обе стороны на белорусско-литовской границе было остановлено. Из-за этого количество транспорта, ожидающего въезда в Евросоюз, увеличилось.

Алена Жиборт, корреспондент:

Мы находимся на белорусско-литовской границе, в пункте пропуска «Каменный Лог» (сопредельный «Мядининкай»). Ночью здесь произошел пожар. В экстренные службы сообщение о происшествии на литовской стороне поступило в 2:40. Около 7 часов утра огонь был потушен. Известно, что горели ангар и административное здание таможенных органов Литвы. Отмечается, что люди в результате случившегося не пострадали.