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Литва полностью возобновила оформление всех транспортных средств через «Мядининкай»

18 апреля 2024 13:45
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С 13:30 сотрудники контрольных служб пункта пропуска «Мядининкай» возобновили прием транспортных средств всех видов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва приостановила оформление транспорта в пункте пропуска «Мядининкай» из-за пожара.

После случившегося пожара движение в обе стороны на белорусско-литовской границе было остановлено. Из-за этого количество транспорта, ожидающего въезда в Евросоюз, увеличилось.

Литва полностью возобновила оформление всех транспортных средств через «Мядининкай»-1

Алена Жиборт, корреспондент:
Мы находимся на белорусско-литовской границе, в пункте пропуска «Каменный Лог» (сопредельный «Мядининкай»). Ночью здесь произошел пожар. В экстренные службы сообщение о происшествии на литовской стороне поступило в 2:40. Около 7 часов утра огонь был потушен. Известно, что горели ангар и административное здание таможенных органов Литвы. Отмечается, что люди в результате случившегося не пострадали.

Литва полностью возобновила оформление всех транспортных средств через «Мядининкай»-4

Из-за инцидента движение в пункте пропуска было остановлено. По состоянию на 10:00 пересечения границы с белорусской стороны ожидали около тысячи единиц грузового и легкового транспорта. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют всего два пункта пропуска: «Каменный Лог» («Мядининкай») и «Бенякони» («Шальчининкай»). Остальные четыре погранперехода прекратили свою работу по инициативе сопредельной стороны.

Подробности в видеоматериале.

# Очереди на границе Беларуси # общество

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