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Муковозчик: беда не в том, что наши англосаксонские друзья лживы, а в том, что они сами в это верят

18 апреля 2024 17:12
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следить за словами – такая манера поведения, похоже, более не присуща нашим западным партнерам. Читать здесь.

Муковозчик: беда не в том, что наши англосаксонские друзья лживы, а в том, что они сами в это верят-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «Сб. Беларусь сегодня»:
Как думаете, что такое общечеловеческие ценности? Да и есть ли они, общие для всех человеков? Например, по утверждению Махатмы Ганди, к их числу относится «ненасилие – это универсальная ценность». Что слабо коррелирует, в свою очередь, не только с индийской, но и со всей человеческой, универсальной, можно сказать, историей.

На Западе, да и у наших невероятных, принято утверждать, что в число общечеловеческих ценностей входит «демократия». Ну, конечно! Можно даже добавить: демократия последнего образца – англосаксонского миропорядка, основанного на правилах.

В такой демократии одни формулируют правила, другие их выполняют. Можно даже примерно прикинуть пропорцию: один к семи. Один «золотой миллиард» на шее у остальных семи, вместе составляющих население земного шара.

Видео смотрите в нашем Telegram-канале.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик

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