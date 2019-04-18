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На площади Богушевича скорректировали работу светофоров

18 апреля 2019 20:33
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Новости Беларуси. На площади Богушевича скорректировали работу светофоров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На площади Богушевича скорректировали работу светофоров-1

Изменения затронули пересечение улицы Клары Цеткин и проспекта Дзержинского. Недавно там открыли движение транспорта по измененной схеме.

На площади Богушевича скорректировали работу светофоров-4

Это вызвало трудности у водителей. После мониторинга транспортных и пешеходных потоков, а также анализа обращений граждан было решено скорректировать еще и дорожную разметку.

На площади Богушевича скорректировали работу светофоров-7

Предложено также установить на участке дополнительные информационно-указательные знаки.

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

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