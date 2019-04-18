Новости Беларуси. На площади Богушевича скорректировали работу светофоров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изменения затронули пересечение улицы Клары Цеткин и проспекта Дзержинского. Недавно там открыли движение транспорта по измененной схеме.

Это вызвало трудности у водителей. После мониторинга транспортных и пешеходных потоков, а также анализа обращений граждан было решено скорректировать еще и дорожную разметку.