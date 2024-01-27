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Молодёжь Минска приняла участие в тренингах лидерской платформы «Команда будущего»

27 января 2024 14:24
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Столичная молодежь приняла участие в тренингах уже шестого набора лидерской платформы «Команда будущего», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» пригласили более 40 человек.

Молодёжь Минска приняла участие в тренингах лидерской платформы «Команда будущего»-1

Главной темой для обсуждения обозначили лидерство и управление коллективом. Кроме того, для ребят провели тренинг и рассказали, как грамотно распределять собственные ресурсы для решения широкого круга задач, создавать вокруг себя среду успеха для достижения целей.

Молодёжь Минска приняла участие в тренингах лидерской платформы «Команда будущего»-4

Александр Густыр, участник лидерской платформы «Команда будущего»:
Для меня это поистине очень важный проект в целом для нашей страны. Я считаю, что развитие такого проекта и проведение, они дают отдачу молодежи, которая в нем участвует, развивает нашу молодежь. Мне хочется отметить то, что уникальность этого проекта в том, что здесь собраны люди из разных сфер деятельности, абсолютно разной возрастной категории.

Молодёжь Минска приняла участие в тренингах лидерской платформы «Команда будущего»-7

Артем Мельник, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Это уникальная возможность для каждого молодого человека в нашей стране попробовать свои силы, где-то подтянуть те знания, тот багаж возможностей и навыков, которые он, возможно, еще не апробировал, где-то еще не попробовал. И все это в такой массе, в плотном интенсиве.

«Команда будущего» – это своего рода школа лидерства для будущих профессионалов. Финалисты проекта получат рекомендации для трудоустройства на престижные должности в сфере государственного управления.

# Молодежь Беларуси # общество # Артем Мельник # Александр Густыр

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