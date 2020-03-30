На пешеходной зоне от улицы Комсомольской до Главпочтамта прокладывают новый водопровод

Новости Беларуси. Временные неудобства. На пешеходной зоне по проспекту Независимости ведутся раскопки из-за ремонтных работ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

От улицы Комсомольской до Главпочтамта прокладывают новый водопровод взамен предыдущему, который утратил свои физические свойства. На участке между 12 и 16 домами разметили ограждение. За ним разобрали тротуарную плитку и выкопали котлован. Для пешеходов организованы обходные пути.

Дмитрий Сак, заместитель директора по строительству УП «Минскводоканал»:

Работы в рамках реконструкции разделены на два этапа, полностью с восстановлением благоустройства и переключением абонентов жилых домов. Учитывая территориальную расположенность объекта и наличие большинства коммуникаций, работы выполняются строго закрытым способом с минимальным количеством котлованов, необходимых для производственных работ и обеспечения безопасных проходов пешеходов.