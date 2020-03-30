В Минском зоопарке состоялось первое свидание бенгальских тигров Тамутти и Саймона

Новости Беларуси. Похоже, симпатия все же возникла. У бенгальских тигров в Минском зоопарке прошло свидание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это первая встреча Тамутти и Саймона, которая прошла успешно. Ранее парочка целый год проявляла друг к другу агрессию. Живя по соседству, полосатые постоянно друг на друга рычали.

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:

В природе все тигры одиночки, они объединяются только во время брачного периода. Все прошло спокойно. Мы организуем еще несколько свиданий, понаблюдаем за их поведением, и в скором времени они будут жить вместе.