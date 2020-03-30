Прямой эфир

В Минском зоопарке состоялось первое свидание бенгальских тигров Тамутти и Саймона

30 марта 2020 15:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Похоже, симпатия все же возникла. У бенгальских тигров в Минском зоопарке прошло свидание, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минском зоопарке состоялось первое свидание бенгальских тигров Тамутти и Саймона-1

Это первая встреча Тамутти и Саймона, которая прошла успешно. Ранее парочка целый год проявляла друг к другу агрессию. Живя по соседству, полосатые постоянно друг на друга рычали.

В Минском зоопарке состоялось первое свидание бенгальских тигров Тамутти и Саймона-4

В Минском зоопарке состоялось первое свидание бенгальских тигров Тамутти и Саймона-6

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:
В природе все тигры одиночки, они объединяются только во время брачного периода. Все прошло спокойно. Мы организуем еще несколько свиданий, понаблюдаем за их поведением, и в скором времени они будут жить вместе.

# Зоопарк # общество # Ольга Колмакова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В сквере «Полянка» на Либкнехта высадили 30 лип
30 марта 2020 15:35

В сквере «Полянка» на Либкнехта высадили 30 лип

На МКАД в районе Ждановичей начали ремонтировать путепровод
30 марта 2020 15:32

На МКАД в районе Ждановичей начали ремонтировать путепровод

В Беларуси сделали 30 тысяч тестов на коронавирус
30 марта 2020 14:57

В Беларуси сделали 30 тысяч тестов на коронавирус