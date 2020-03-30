На МКАД в районе Ждановичей начали ремонтировать путепровод

Новости Беларуси. На время работ будут поочередно закрывать по одной полосе в каждом направлении. На МКАД в районе Ждановичей начали ремонт путепровода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На время работ будут поочередно закрывать по одной полосе в каждом направлении. На МКАД в районе Ждановичей начали ремонт путепровода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
К работам только приступили, но если погода позволит, завершить планируют к концу месяца. Это обычный плановый ремонт с полной заменой асфальта и переустройством гидрогизоляции.
На участке действует ограничение скорости – не более 50 километров в час.
Евгений Фей, заместитель директора УП «Горавтомост»:
По минской кольцевой еще планируем такой же комплекс работ произвести на путепроводе через улицу Мирошниченко и через Тимирязева. К Мирошниченко планируем приступить после майских праздников, после 9 мая, а улица Тимирязева – в июне.