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На МКАД в районе Ждановичей начали ремонтировать путепровод

30 марта 2020 15:32
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Новости Беларуси. На время работ будут поочередно закрывать по одной полосе в каждом направлении. На МКАД в районе Ждановичей начали ремонт путепровода, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На МКАД в районе Ждановичей начали ремонтировать путепровод-1

К работам только приступили, но если погода позволит, завершить планируют к концу месяца. Это обычный плановый ремонт с полной заменой асфальта и переустройством гидрогизоляции.

На МКАД в районе Ждановичей начали ремонтировать путепровод-4

На участке действует ограничение скорости – не более 50 километров в час.

На МКАД в районе Ждановичей начали ремонтировать путепровод-7

Евгений Фей, заместитель директора УП «Горавтомост»:
По минской кольцевой еще планируем такой же комплекс работ произвести на путепроводе через улицу Мирошниченко и через Тимирязева. К Мирошниченко планируем приступить после майских праздников,  после 9 мая, а улица Тимирязева – в июне.

# Автодороги Беларуси # общество # Евгений Фей # Фотофакт

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