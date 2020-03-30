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В сквере «Полянка» на Либкнехта высадили 30 лип

30 марта 2020 15:35
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Новости Беларуси. Минские организации и жители районов приобщаются к экологической кампании «Обустроим малую родину», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В сквере «Полянка» на Либкнехта высадили 30 лип -1

Министерство природных ресурсов также присоединилось к зеленому флешмобу. В сквере «Полянка» на Либкнехта сотрудники ведомства высадили 30 лип. Причем это не маленькие саженцы, а уже взрослые деревья, которые приживутся гораздо лучше. Также инициаторы подключились к уборке территории сквера от мусора.

В сквере «Полянка» на Либкнехта высадили 30 лип -4

В сквере «Полянка» на Либкнехта высадили 30 лип -6

Татьяна Конончук, начальник главного управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Минский городской комитет природных ресурсов работал на Долгиновском тракте. Ими высажено 20 елей. Март-апрель – самые оптимальные сроки для посадки деревьев, так что эта кампания будет продолжаться каждые выходные.

В сквере «Полянка» на Либкнехта высадили 30 лип -9

В сквере «Полянка» на Либкнехта высадили 30 лип -11

# Озеленение # общество # Татьяна Конончук # Фотофакт

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