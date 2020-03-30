В сквере «Полянка» на Либкнехта высадили 30 лип

Новости Беларуси. Минские организации и жители районов приобщаются к экологической кампании «Обустроим малую родину», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Министерство природных ресурсов также присоединилось к зеленому флешмобу. В сквере «Полянка» на Либкнехта сотрудники ведомства высадили 30 лип. Причем это не маленькие саженцы, а уже взрослые деревья, которые приживутся гораздо лучше. Также инициаторы подключились к уборке территории сквера от мусора.