На первую реконструкцию пришёл дед-ветеран. Рассказываем про коллекционера старой техники в третьем поколении из Гомеля

С гордостью рассказывает историю своих предков гомельчанин Владимир Колот. В этом ангаре семейное дело нескольких поколений: собирать технику начинал еще его дедушка, ветеран Великой Отечественной.

Сегодня в коллекции три десятка единиц, от редких велосипедов начала прошлого века до реплик танка и броневика.

Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения:

Это советский велосипед 30-х годов. Военный. В чем его плюс? Он вроде бы старенький ржавенький, но оригинальность на 100 %. Ничего не менялось, ничего не подкрашивалось.

Уникальный экспонат привезли из Рогачевского района. Там велосипед в первозданном состоянии почти 80 лет провисел на стене гаража.

Владимир Колот:

Можно кричать, что люди любят родину, а можно своими руками реставрировать ту технику, которая имеет историческое отношение к твоей родине, к твоей местности. У меня такой патриотизм.