На первую реконструкцию пришёл дед-ветеран. Рассказываем про коллекционера старой техники в третьем поколении из Гомеля

С гордостью рассказывает историю своих предков гомельчанин Владимир Колот. В этом ангаре семейное дело нескольких поколений: собирать технику начинал еще его дедушка, ветеран Великой Отечественной.
С гордостью рассказывает историю своих предков гомельчанин Владимир Колот. В этом ангаре семейное дело нескольких поколений: собирать технику начинал еще его дедушка, ветеран Великой Отечественной.
Сегодня в коллекции три десятка единиц, от редких велосипедов начала прошлого века до реплик танка и броневика.
Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения:
Это советский велосипед 30-х годов. Военный. В чем его плюс? Он вроде бы старенький ржавенький, но оригинальность на 100 %. Ничего не менялось, ничего не подкрашивалось.
Уникальный экспонат привезли из Рогачевского района. Там велосипед в первозданном состоянии почти 80 лет провисел на стене гаража.
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Когда-то на самой первой реконструкции, устроенной на линии обороны Гомеля, главным гостем Владимира был его родной дедушка. Внуком ветеран тоже остался доволен.
Владимир Колот:
Можно кричать, что люди любят родину, а можно своими руками реставрировать ту технику, которая имеет историческое отношение к твоей родине, к твоей местности. У меня такой патриотизм.
Они умеют слышать любовь к родине в гуле коробки передач или грохоте траков, увидеть ее в изгибах брони или в конструкции двигателя. Свое родное, то, чего больше нет ни у кого в мире, – это и есть Родина.