«Все грязные, чумазые». Реконструктор из Гомеля о съёмках «Сталинграда»

Новости Беларуси. Техника из этой коллекции продолжает жить насыщенной жизнью. Парады, автопробеги и, конечно, съемки в теле- и кинопроектах.
Новости Беларуси. Техника из этой коллекции продолжает жить насыщенной жизнью. Парады, автопробеги и, конечно, съемки в теле- и кинопроектах.
Например, немецкая мотопехота в нашумевшем проекте «Следы апостолов» передвигается исключительно на гомельских раритетах. Снимаются в кино и сами реконструкторы, и это тоже часть общей памяти.
Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения:
Наверное, более чем в полутора десятках только исторических документально-публицистических передач вся эта техника принимала участие. Художественных тоже ближе к десятку.
В художественном фильме «Сталинград». Технику мы так далеко – в Санкт-Петербург – не возили.
Но в кинопроекте 40 человек от Беларуси было ребят-реконструкторов, которые принимали участие в съемках самой батальной сцены – переправы на Сталинград. Одновременно были задействованы тысячи реконструкторов. И это все было на воде, на воде стояли понтоны с танками, с пушками. Все это было с пиротехникой, со съемками. Все грязные, чумазые. Настолько воплощение было антуражное, что просто без слов практически проходило, на одном дыхании.