«Все грязные, чумазые». Реконструктор из Гомеля о съёмках «Сталинграда»

Новости Беларуси. Техника из этой коллекции продолжает жить насыщенной жизнью. Парады, автопробеги и, конечно, съемки в теле- и кинопроектах.

Например, немецкая мотопехота в нашумевшем проекте «Следы апостолов» передвигается исключительно на гомельских раритетах. Снимаются в кино и сами реконструкторы, и это тоже часть общей памяти.

Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения:

Наверное, более чем в полутора десятках только исторических документально-публицистических передач вся эта техника принимала участие. Художественных тоже ближе к десятку.

В художественном фильме «Сталинград». Технику мы так далеко – в Санкт-Петербург – не возили.