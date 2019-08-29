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На пересечении Независимости и Калинина изменили схему движения

29 августа 2019 15:33
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Новости Беларуси. Схему движения транспорта скорректировали на пересечении проспекта Независимости с улицей Калинина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На пересечении Независимости и Калинина изменили схему движения-1

Обновилась дорожная разметка, появились обособленные полосы для выполнения левого поворота на Калина. Изменения должны увеличить пропускную способность проспекта. Движение должно стать безопаснее и комфортнее.

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

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