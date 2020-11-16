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На Партизанском проспекте – новая схема движения. Там разделили основной поток машин от общественного транспорта

16 ноября 2020 16:25
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Новости Беларуси. Без пробок и аварий. На участке Партизанского проспекта – новая схема движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Партизанском проспекте – новая схема движения. Там разделили основной поток машин от общественного транспорта-1

Изменения коснулись участка возле остановки «Станция метро Могилевская» на пересечении проспекта с Ангарской. Здесь большой поток транспорта, зачастую водители нарушают правила остановки и стоянки.

На Партизанском проспекте – новая схема движения. Там разделили основной поток машин от общественного транспорта-4

После модернизации установлены делиниаторы со столбиками. Они разделяют основной поток машин от общественного транспорта. Это позволит снизить количество нарушений и аварийность на участке.

На Партизанском проспекте – новая схема движения. Там разделили основной поток машин от общественного транспорта-7

Александра Косаревская, инспектор отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Дополнительно будет на данном участке нанесена соответствующая дорожная разметка. Данный проект был реализован для увеличения пропускной способности на участке, а также обеспечения дорожной безопасности и комфорта граждан пассажирского транспорта.

# Транспорт Минска # общество # Александра Косаревская # Фотофакт

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