На Партизанском проспекте – новая схема движения. Там разделили основной поток машин от общественного транспорта

Новости Беларуси. Без пробок и аварий. На участке Партизанского проспекта – новая схема движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Изменения коснулись участка возле остановки «Станция метро Могилевская» на пересечении проспекта с Ангарской. Здесь большой поток транспорта, зачастую водители нарушают правила остановки и стоянки.

После модернизации установлены делиниаторы со столбиками. Они разделяют основной поток машин от общественного транспорта. Это позволит снизить количество нарушений и аварийность на участке.