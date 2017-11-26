«Думать о страхе просто не было времени»: полковник – о спецоперации по задержанию грабителя банка в Могилеве

Новости Беларуси. Разбойные нападения на банк – очень редкое явление в Беларуси. Тем не менее действия милиции говорят о том, что и к подобным происшествиям она готова на все сто, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Уже через 40 секунд после срабатывания тревожной кнопки захваченное здание оцепили. А внутрь вошел оперативник под видом работника банка. После переговоров, грабитель отпустил заложников. Под дулом его пистолета остался только милиционер. Потом была перестрелка и погоня. Александр Васильев на службе уже в семь утра. Говорит, обычное дело. А вот когда вернется домой, неизвестно.

Александр Васильев, первый заместитель начальника управления внутренних дел Могилевского облисполкома:

Да, это самая большая проблема. Семья достаточно страдает из-за того, что я большую часть время посвящаю своей работе и с семьей практически не бываю. Только если получается выходной день. На столе в его рабочем кабинете фотографии жены, сына, дочери. Но и здесь он бывает нечасто. В сфере ответственности полковника вся криминальная милиция области. Жизнью рисковал не раз. Участвовал в задержании вооруженных контрабандистов, наркодельцов. В Могилеве до сих пор помнят, как в конце 90-х город держали в страхе две бандитские группировки. Их тоже в свое время обезвреживал опер Васильев. А сейчас вот ради дела пришлось вжиться в роль банковского работника и пойти на переговоры с грабителем и под прицел его пистолета.

Александр Васильев:

Положительных эмоций не было. Сразу скажу. Была уверенность, что все пройдет благополучно. Если бы нападавший решил избавиться сразу, он бы это сделал. Думать о каком-то страхе просто не было времени. Это одно. Второе – если бы какая-то слабость была показана, безусловно, и успех был бы не так очевиден. Полковник Васильев не всегда в офицерской форме, но постоянно в отменной физической. Несколько раз в неделю спортзал и обязательно стрелковый тир. Для милиционера, который на переднем краю борьбы с преступностью, это вопрос жизни и смерти.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Упражнение номер семь – стрельба по нижней части ростовой мишени. Чтобы обезвредить преступника, стрелять нужно точно по ногам. На выполнение упражнение дается два магазина, три патрона и всего 12 секунд. Александр Васильев:

По качеству стрельбы, думаю, попал и преступник будет поражен с учетом методики и технологии стрельбы. У преступника шансов не будет. То есть на каждые такие действия будут меры реагирования достаточно жесткие.

А это кадры боевой тренировки спецгруппы ОМОНа. Такие по приказу министра внутренних дел сейчас создают в каждом регионе. Они должны быть готовы выполнять те же задачи, что и бойцы антитеррористического подразделения «Алмаз».