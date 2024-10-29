На оказание помощи есть 4,5 часа. Узнали у врача, что делать при инсульте

В современном мире все знают, что такое инсульт. Каковы меры первичной профилактики инсульта? Об этом поговорили с гостьей.

Анастасия Гришкевич, врач-невролог неврологического отделения № 3 Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:

Инсульт – это мозговая катастрофа, которая возникает резко. Полечить инсульт мы можем в течение 4,5 часа после начала развития. Важно, чтобы люди не ждали, когда пройдет день-два, а сразу звонили в скорую помощь. Есть фаст-тест: лицо, рука, речь. Если перекашивается угол рта, поднимаем руки, смотрим, опускается ли рука. Если есть проблемы, рука или не поднимется, или начнет опускаться. Речь становится невнятной, человек путает слоги, то звоночек. Бегом в скорую помощь, никаких таблеток.