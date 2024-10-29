Лукашенко поздравил Эрдогана с Днём республики

Александр Лукашенко намерен совершить визит в Турцию. Это белорусский лидер подчеркнул, поздравляя Президента Реджепа Эрдогана с национальным праздником Днем республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«С большим удовольствием вспоминаю нашу содержательную встречу в Астане в июле этого года. Готов продолжить двусторонние контакты и с благодарностью воспользуюсь вашим приглашением посетить Турцию с официальным визитом», – подчеркнул Президент.

Говоря о двустороннем сотрудничестве, глава государства отметил: «Минск и Анкару связывает множество интересных проектов в самых разнообразных областях».