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Лукашенко поздравил Эрдогана с Днём республики

29 октября 2024 08:19
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Александр Лукашенко намерен совершить визит в Турцию. Это белорусский лидер подчеркнул, поздравляя Президента Реджепа Эрдогана с национальным праздником Днем республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Эрдогана с Днём республики-2

«С большим удовольствием вспоминаю нашу содержательную встречу в Астане в июле этого года. Готов продолжить двусторонние контакты и с благодарностью воспользуюсь вашим приглашением посетить Турцию с официальным визитом», – подчеркнул Президент. 

Говоря о двустороннем сотрудничестве, глава государства отметил: «Минск и Анкару связывает множество интересных проектов в самых разнообразных областях».

Лукашенко поздравил Эрдогана с Днём республики-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За годы независимости ваша страна, безусловно, добилась значительных успехов во всех сферах государственного строительства. Современная Турция уверенно движется путем прогресса и модернизации, отыгрывает важную роль в поддержании мира и стабильности в регионе и мире. Ежегодно увеличивается количество белорусов, которые посещают вашу солнечную страну с туристическими целями. 

Благодаря развитым транспортным коммуникациям и отмене визового режима турецкие граждане также имеют отличные возможности почувствовать отличительные черты белорусского характера – гостеприимство и искренность.

# Турция

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