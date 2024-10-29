Лукашенко поздравил Эрдогана с Днём республики

Александр Лукашенко намерен совершить визит в Турцию. Это белорусский лидер подчеркнул, поздравляя Президента Реджепа Эрдогана с национальным праздником Днем республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко намерен совершить визит в Турцию. Это белорусский лидер подчеркнул, поздравляя Президента Реджепа Эрдогана с национальным праздником Днем республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«С большим удовольствием вспоминаю нашу содержательную встречу в Астане в июле этого года. Готов продолжить двусторонние контакты и с благодарностью воспользуюсь вашим приглашением посетить Турцию с официальным визитом», – подчеркнул Президент.
Говоря о двустороннем сотрудничестве, глава государства отметил: «Минск и Анкару связывает множество интересных проектов в самых разнообразных областях».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За годы независимости ваша страна, безусловно, добилась значительных успехов во всех сферах государственного строительства. Современная Турция уверенно движется путем прогресса и модернизации, отыгрывает важную роль в поддержании мира и стабильности в регионе и мире. Ежегодно увеличивается количество белорусов, которые посещают вашу солнечную страну с туристическими целями.
Благодаря развитым транспортным коммуникациям и отмене визового режима турецкие граждане также имеют отличные возможности почувствовать отличительные черты белорусского характера – гостеприимство и искренность.