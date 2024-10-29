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Белорусская певица выступит в финале конкурса патриотической песни «Родники». Вот как проходит подготовка

29 октября 2024 07:40
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Национальный проект патриотической песни «Родники», художественным руководителем которого является певец Олег Газманов, был придуман еще 12 лет назад. Сегодня это социально-музыкальная сеть, которая включает в себя различные этапы. «Родники» дают возможность авторам и музыкантам размещать свои творческие работы, найти единомышленников и принять участие в уникальном конкурсе, аналогов которому еще не было. Об этом поговорили с гостьей.

В студии «Нового утра» Даниэлла Теплякова, певица.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Очень почетно представлять Беларусь на таком конкурсе патриотической песни. Как вы туда попали?

Белорусская певица выступит в финале конкурса патриотической песни «Родники». Вот как проходит подготовка-2

Даниэлла Теплякова, певица:
Я участвовала в конкурсе «Солдатский конверт» на юге России, в Ставрополе. В финале конкурса, где было награждение, мне вручили почетный приз и сертификат в финал проекта «Родники».

Я выбрала песню «Балада аб мацi», композитор Елена Атрашкевич, автор текста Василий Жукович. Песня о Великой Отечественной войне. О том, как мамы ждали сыновей. Она на белорусском языке, я думаю, она безумно понравится российской публике.

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # Ольга Бурлакова # Александр Меженный # Юрий Царёв

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