Белорусская певица выступит в финале конкурса патриотической песни «Родники». Вот как проходит подготовка

Национальный проект патриотической песни «Родники», художественным руководителем которого является певец Олег Газманов, был придуман еще 12 лет назад. Сегодня это социально-музыкальная сеть, которая включает в себя различные этапы. «Родники» дают возможность авторам и музыкантам размещать свои творческие работы, найти единомышленников и принять участие в уникальном конкурсе, аналогов которому еще не было. Об этом поговорили с гостьей.

В студии «Нового утра» Даниэлла Теплякова, певица.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Очень почетно представлять Беларусь на таком конкурсе патриотической песни. Как вы туда попали?