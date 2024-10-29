На будущей Площади герба и флага в Витебске установили флагшток

68-метровый флагшток, мощная акустика, уникальный гранит. В Витебске продолжаются работы по созданию нового общественного пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадь герба и флага разместится в северной части Парка 1000-летия областного центра. Установка флагштока, который теперь можно увидеть практически из любой точки города, – важнейший этап строительства. Металлическая конструкция весом 17 тонн прибыла в Беларусь из Турции в разобранном виде. Сложностей с установкой, по словам специалистов, не возникло. Монтировали при помощи двух строительных кранов.

Дмитрий Савченко, прораб строительной организации: Было восемь частей, из них мы собрали флагшток на земле, потом его подняли этими большими кранами и установили, смонтировали на постамент. Также будем облицовывать постамент гранитом.

Сергей Польский, первый заместитель директора – главный инженер управления капитального строительства Витебска:

На сегодняшний день выполняются работы по устройству тротуарных дорожек из гранита. Бетонируем основную площадку вокруг флагштока.

Остается положить гранитное покрытие, выполнить работы по благоустройству, смонтировать экраны и интерактивные панели. На флагштоке будет развеваться большой государственный флаг.

Предполагается, что размер полотна составит 14х7 метров. Площадь станет центром проведения торжественных мероприятий по случаю государственных праздников.

Планируется, что уже в середине следующего года здесь будут принимать присягу, открывать трудовые семестры и получать первые паспорта.