Прямой эфир

На будущей Площади герба и флага в Витебске установили флагшток

29 октября 2024 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

68-метровый флагшток, мощная акустика, уникальный гранит. В Витебске продолжаются работы по созданию нового общественного пространства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На будущей Площади герба и флага в Витебске установили флагшток-2

Площадь герба и флага разместится в северной части Парка 1000-летия областного центра. Установка флагштока, который теперь можно увидеть практически из любой точки города, – важнейший этап строительства. Металлическая конструкция весом 17 тонн прибыла в Беларусь из Турции в разобранном виде. Сложностей с установкой, по словам специалистов, не возникло. Монтировали при помощи двух строительных кранов.

На будущей Площади герба и флага в Витебске установили флагшток-4

Дмитрий Савченко, прораб строительной организации:
Было восемь частей, из них мы собрали флагшток на земле, потом его подняли этими большими кранами и установили, смонтировали на постамент. Также будем облицовывать постамент гранитом.

На будущей Площади герба и флага в Витебске установили флагшток-6

Сергей Польский, первый заместитель директора – главный инженер управления капитального строительства Витебска:
На сегодняшний день выполняются работы по устройству тротуарных дорожек из гранита. Бетонируем основную площадку вокруг флагштока.

Остается положить гранитное покрытие, выполнить работы по благоустройству, смонтировать экраны и интерактивные панели. На флагштоке будет развеваться большой государственный флаг.

Предполагается, что размер полотна составит 14х7 метров. Площадь станет центром проведения торжественных мероприятий по случаю государственных праздников. 

Планируется, что уже в середине следующего года здесь будут принимать присягу, открывать трудовые семестры и получать первые паспорта.

# Строительство # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусская певица выступит в финале конкурса патриотической песни «Родники». Вот как проходит подготовка
29 октября 2024 07:40

Белорусская певица выступит в финале конкурса патриотической песни «Родники». Вот как проходит подготовка

Семинар «Справедливая история» собрал более 300 учителей в Минске
29 октября 2024 06:44

Семинар «Справедливая история» собрал более 300 учителей в Минске

Гродненские связисты показали стоящую на вооружении технику
29 октября 2024 06:39

Гродненские связисты показали стоящую на вооружении технику