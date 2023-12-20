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Свыше тысячи ёлочных базаров откроются в Беларуси 20 декабря

20 декабря 2023 07:02
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Массовое открытие торговых точек по продаже новогодних деревьев состоится в Беларуси сегодня, 20 декабря. По регионам ассортимент отличаться будет незначительно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше тысячи ёлочных базаров откроются в Беларуси 20 декабря-1

Всего с учетом торговли в лесничествах к праздникам открываются свыше тысячи елочных базаров. Специалисты прогнозируют спрос на уровне прошлогоднего: в 2022-м в конце декабря приобрели более 140 тысяч новогодних деревьев. Увеличивается интерес потребителя к соснам, хвойным букетам и рождественским венкам. Традиционно в числе фаворитов у покупателей остается ель европейская.

# Торговля в Беларуси # общество

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