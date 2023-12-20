Лукашенко поздравил коллектив КГБ с профессиональным праздником

Оставаясь на страже мира и безопасности Беларуси, они служат Родине, продолжают славные традиции легендарного ведомства. День сотрудника органов государственной безопасности отмечается сегодня, 20 декабря, в нашей стране. Президент поздравил коллектив КГБ с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Славную историю ведомства писали истинные патриоты, чьи имена стали легендой. Их преданность Отечеству, беспримерные мужество и смелость, воплощенные в подвигах во имя мира и жизни на родной земле, стали главным ориентиром для каждого нового поколения чекистов. Сотрудники КГБ, являясь и сегодня людьми особой закалки, в самых сложных и подчас экстремальных ситуациях неизменно демонстрируют высочайший профессионализм, исключительную надежность, максимальную собранность и концентрацию сил, а главное – ответственность за судьбы граждан и страны. Опираясь на бесценный опыт предшественников и традиции национальной спецслужбы, вы также стоите в авангарде противодействия беспрецедентным вызовам глобального мира, пресекая попытки вмешательства извне, защищая государственные приоритеты и ценности.