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Лукашенко поздравил коллектив КГБ с профессиональным праздником

20 декабря 2023 07:00
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Оставаясь на страже мира и безопасности Беларуси, они служат Родине, продолжают славные традиции легендарного ведомства. День сотрудника органов государственной безопасности отмечается сегодня, 20 декабря, в нашей стране. Президент поздравил коллектив КГБ с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил коллектив КГБ с профессиональным праздником-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Славную историю ведомства писали истинные патриоты, чьи имена стали легендой. Их преданность Отечеству, беспримерные мужество и смелость, воплощенные в подвигах во имя мира и жизни на родной земле, стали главным ориентиром для каждого нового поколения чекистов. Сотрудники КГБ, являясь и сегодня людьми особой закалки, в самых сложных и подчас экстремальных ситуациях неизменно демонстрируют высочайший профессионализм, исключительную надежность, максимальную собранность и концентрацию сил, а главное – ответственность за судьбы граждан и страны. Опираясь на бесценный опыт предшественников и традиции национальной спецслужбы, вы также стоите в авангарде противодействия беспрецедентным вызовам глобального мира, пресекая попытки вмешательства извне, защищая государственные приоритеты и ценности.

Лукашенко поздравил коллектив КГБ с профессиональным праздником-4

Выразив признательность ветеранам органов госбезопасности, Президент пожелал коллективу Комитета крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в нелегкой службе на благо родной Беларуси.

# КГБ Беларуси # общество

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