«В этом году придумана концепция». Минск готовится к новогодним и рождественским ярмаркам

Кулинарные изыски, сувениры и подарки. Торговые объекты Беларуси готовы к праздникам. По всей стране пройдет около 12 тысяч новогодних мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из них 9 тысяч распродаж, тысячи рекламных акций и дегустаций, а также свыше 600 ярмарок – на 4 % больше, чем в прошлом году. В Минске самая масштабная торговая точка у Дворца спорта будет радовать людей до середины января. Кроме того, с предстоящей субботы и до 7 января гости и жители столицы смогут испытать свою удачу в квесте «Вместе с Минском в 2024 год». Чтобы получить подарок, необходимо посетить несколько городских площадок из списка в установленное время.

Ирина Маслакова, заместитель начальника главного управления – начальник отдела торговли и услуг главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:

В этом году придумана концепция открытия новогодних елок. Такие елки презентуются от каждого района, и, начиная с 16 декабря, несколько районов уже со своими предприятиями презентовали такие елки. Открытие каждой елки сопровождается культурной программой и праздничным мероприятием.

Наталья Мельникова, начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

​В организациях торговли представлено 2 тысячи наименований елочных игрушек и различных сюрпризов. Более 100 наименований новогодней атрибутики, костюмов (Дед Мороз и Снегурочка), более 100 наименований искусственных елей и сосен, которые тоже представлены во всех организациях торговли. Искусственная маленькая ель (настольная) будет стоить от 8 рублей и выше – в зависимости от размера древка.