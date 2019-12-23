В шоу «Кто хочет стать миллионером?» режиссёр и актриса не ответили на вопрос о белорусском Бресте

Режиссёр Валерия Гай Германика и актриса Анна Слюсарёва не смогли ответить на вопрос о Бресте в популярном российском телешоу «Кто хочет стать миллионером?»

Валерия и Анна благополучно дошли до восьмого вопроса, когда их попросили ответить: «что ежедневно делает одетый в форму петровских времён житель Бреста, приходящий на Советскую улицу с лестницей?»

В Бресте туристов угостят шоколадной пуговицей фонарщика

Участницы долго не могли выбрать ответ и сошлись на том, что, наверное, брестчанин моет окна. В итоге Гай Германика и Слю решили заменить этот вопрос. Они сделали верный выбор, потому что иначе бы проиграли. Правильным ответом было «зажигает фонари». Впрочем, игра закончилась на девятом вопросе.

Напомним, всего в программе участникам предлагается ответить на 15 вопросов. Победитель получает три миллиона российских рублей (около 100 тысяч белорусских рублей).

Кстати, мы бы справились с восьмым вопросом.