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В шоу «Кто хочет стать миллионером?» режиссёр и актриса не ответили на вопрос о белорусском Бресте

23 декабря 2019 14:12
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Режиссёр Валерия Гай Германика и актриса Анна Слюсарёва не смогли ответить на вопрос о Бресте в популярном российском телешоу «Кто хочет стать миллионером?» 

Валерия и Анна благополучно дошли до восьмого вопроса, когда их попросили ответить: «что ежедневно делает одетый в форму петровских времён житель Бреста, приходящий на Советскую улицу с лестницей?»  

В Бресте туристов угостят шоколадной пуговицей фонарщика 

Участницы долго не могли выбрать ответ и сошлись на том, что, наверное, брестчанин моет окна. В итоге Гай Германика и Слю решили заменить этот вопрос. Они сделали верный выбор, потому что иначе бы проиграли. Правильным ответом было «зажигает фонари». Впрочем, игра закончилась на девятом вопросе. 

Напомним, всего в программе участникам предлагается ответить на 15 вопросов. Победитель получает три миллиона российских рублей (около 100 тысяч белорусских рублей). 

Кстати, мы бы справились с восьмым вопросом. 

Нам доводилось рассказывать о знаменитом брестском фонарщике Викторе Кирисюке – здесь подробнее

# Интеллектуальные игры # калейдоскоп # Валерия Гай Германика # Анна Слю

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