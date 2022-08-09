На одном участке можно будет разместить два дома. Какие главные изменения в Кодексе о земле?

С 1 сентября в силу вступают изменения в Кодексе о земле. Все они направлены на то, чтобы решить многочисленные проблемы, которые ранее возникали у граждан. Разбираемся, что именно изменилось.

Виктория Верина, заместитель начальника главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра – начальник отдела регулирования земельных отношений Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь: Будет разрешено осуществление сделок и иных действий с земляными участками. А именно раздел, изменения целевого назначения земельного участка до завершения строительства, что ранее было законодательством запрещено. Но при соблюдении определенных условий: нужно приобрести участок в частную собственность. Если приобрести в частную собственность невозможно, то нужно оформить долгосрочную аренду.

То есть это нововведение решает проблему, когда большой семье нужно построить дома в одной местности, а свободных территорий в населенном пункте нет. При соблюдении условий, на одном участке теперь можно будет разместить два дома. Кроме того, обновления в Кодексе предусматривают возможность пользования большими территориями.

Виктория Верина:

Также новым Кодексом о земле увеличиваются предельные размеры, которые будут предоставляться для строительства и обслуживания жилых домов. В сельских населенных пунктах максимально могут быть предоставлены участки до 1 гектара (ранее было ограничено 25 сотками). Также увеличиваются размеры в городах, в районных центрах. Там также будет возможно предоставление участков до 25 соток.

Также в обновленном Кодексе будут и пункты для инвесторов и организаций. Если целевое назначение участка в ходе строительства захотелось изменить, то решить этот вопрос можно будет через местные органы власти. Кроме того, изменения в кодексе предусматривают так называемую земельную амнистию.