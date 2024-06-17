В Беларуси изменены правила постановки автомобиля на учёт

Постановлением Совмина предусмотрено, например, что владельцы новых или приобретенных в лизинг машин могут обращаться в ГАИ в период до 30 дней со дня покупки, получения или ввоза. Ранее на это отводилось втрое меньше – 10 дней. Также сокращен перечень документов, которые нужно предоставить при регистрации ТС. Появились и новые основания для снятия с учета. В некоторых случаях можно и вовсе обойтись без такой процедуры. Например, среди оснований теперь документальное подтверждение невозможности использования авто из-за ЧС, ДТП и других происшествий. Если в ГАИ есть сведения об аресте транспорта, его нахождении в международном розыске, владельцы могут не снимать машину с учета. Утилизировать ее можно через год простоя.