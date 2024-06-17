Поисковая экспедиция проходит в Осиповичском районе

«Вахта памяти» стартовала в Осиповичском районе. Ее торжественное открытие прошло у мемориального комплекса «Аллея Героев». Организаторами традиционно выступили Могилевский областной историко-патриотический клуб с участием 52-го специального батальона Министерства обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К поискам присоединились все, кому небезразлична история. Фокус внимания – места боев конно-военизированной группы генерала Бацкалевича. В 1941-м ее кавалеристы шли в рейд. В тылу врага они должны были добраться до Могилева и разблокировать город, который уже вел жестокую оборону, а также отрезать немецкие войска от снабжения. Дойти смогли только до Осиповичского района, где развернулись кровопролитные бои.
Николай Борисенко, руководитель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:
Основные объекты располагаются в деревнях Караны, Чучье и Устиж. Это те локации, те места, где, мы предполагаем, будут неизвестные захоронения. Надеемся, будут имена новые, которые с 41-го года считаются неизвестными. Надежды очень большие. Нам всегда приятно работать в Осиповичском районе, потому что здесь хорошая организация, хорошее понимание властей, что эту работу нужно проводить. И вы видите, сколько молодых людей сегодня здесь. Часть из них будет работать с нами.
В первый день экспедиции поисковики подняли останки восьми бойцов. Среди снаряжения и личных вещей офицеров – ложка, перочинный нож, фляга и штык от винтовки Мосина. Вернуть как можно больше имен героев из небытия, перезахоронить их с почестями – главная задача.