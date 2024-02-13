На некоторых участках дорог в Бресте затруднено движение из-за подтоплений паводковыми водами

В Брестской области талыми и паводковыми водами подтоплены 33 подворья, из них 16 жилых. Стихия затронула областной центр, а также Ивановский, Ивацевичский, Лунинецкий и Столинский районы. Затруднено движение на нескольких участках дорог в Бресте на территории садоводческих товариществ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о Припяти и ее притоках, а также о Западном Буге. Так, на притоке Припяти реке Цне у агрогородка Дятловичи уровень воды превысил опасную отметку и затопил прибрежную территорию.

Ирина Тукай, официальный представитель Брестского областного управления МЧС:

Работники МЧС проводят ежедневный мониторинг затопленных территорий, разъяснительную работу с населением. После оценки обстановки на местности подразделения МЧС готовы оказать помощь в откачке воды. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Ведется мониторинг гидрологической обстановки, спасатели Брестчины держат руку на пульсе безопасности. Сегодня подразделения МЧС готовы оперативно отреагировать на паводковую ситуацию. Техника в постоянной готовности.

Возле Пинска Припять прибавляет полметра за сутки. На большинстве рек Беларуси рост уровней воды продолжится из-за сохранения льда и образования так называемых заторов.