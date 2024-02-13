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Более 120 тысяч единиц сельхозтехники задействуют в посевной кампании в Беларуси

13 февраля 2024 06:36
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Две с половиной недели остается до весны – аграрии готовятся к полевым работам. Отдельные хозяйства на юге Брестской области уже приступили к закладке нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 120 тысяч единиц сельхозтехники задействуют в посевной кампании в Беларуси-1

Работать честно и с прицелом на качественный результат – задача, поставленная труженикам села Президентом. Посевную кампанию нужно провести безукоризненно, на самом высоком уровне. Хозяйства проверяют семена, вывозят на поля органику, завершают ремонт техники. Сокращать объемы подготовительной работы позволяет обновление парка. По всей стране в весенней кампании задействуют более 120 тысяч единиц сельхозмашин.

Более 120 тысяч единиц сельхозтехники задействуют в посевной кампании в Беларуси-4

Прохождение техосмотра в Брестской области планируется завершить до начала марта. Выходу в поля в регионе способствует погода. Внесение органических удобрений начал Малоритский район. Здесь же, как и в Жабинковском, приступили к пахоте. По оценкам специалистов, погода благоприятствует и зимовке культур. Аграрии надеются, что окончание февраля не внесет негативных поправок. В предыдущем сезоне по мере схода воды выборочно переходили на другие участки. В результате посеяли в оптимальный срок, внесли удобрения и получили высокую урожайность зерновых и зернобобовых.

# Посевная кампания # общество

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