Дзермант: «Европа, выделяя 50 млрд евро на поддержку Украины, хочет продолжения войны»

«Действия НАТО в нашем регионе имеют не оборонительный, а наступательный характер»

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

В этом году у наших западных соседей – в Литве и Польше – запланированы масштабные военные учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые пройдут с 22 января по 31 мая 2024 года. В них примут участие 90 тысяч человек из 31 страны – участницы НАТО. И это крупнейшие учения Альянса со времен окончания холодной войны. При этом только в Польше будет задействовано около 20 тысяч военнослужащих.

Какие политические смыслы можно увидеть в действиях натовцев? Они, как обычно, рассказывают, что собираются только защищаться, в частности, хотят защитить от возможной угрозы со стороны России и Беларуси так называемый Сувалкский коридор, отделяющий Калининградскую область России от нашей страны. Для них это действительно уязвимая точка со стратегической точки зрения.

Впрочем, мы прекрасно видим, что действия НАТО в нашем регионе имеют не оборонительный, а наступательный характер, а это значит, что им необходимо будет в случае обострения военно-политической обстановки в регионе попытаться захватить Калининградский анклав.

Просматриваются в их действиях и другие планы. Например, эскалация в регионе Балтийского моря, которое НАТО уже считает своим внутренним. И ситуация здесь может быть взрывоопасной, поскольку попытки блокады Калининградской области со стороны НАТО будут очевидным поводом для начала войны и тут придется пробивать этот самый Сувалкский коридор.

Но есть и другие планы, связанные с непосредственным вовлечением Польши в конфликт в Украине. Пока у наших западных соседей идет политическая чехарда, связанная со сменой власти, но от стратегических замыслов внешние кураторы польской политики не отказываются.

На Западе опасаются, что в 2024-м на фронте наступит коренной перелом в пользу России