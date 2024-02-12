Дзермант: «Европа, выделяя 50 млрд евро на поддержку Украины, хочет продолжения войны»

Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.
В этом году у наших западных соседей – в Литве и Польше – запланированы масштабные военные учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые пройдут с 22 января по 31 мая 2024 года. В них примут участие 90 тысяч человек из 31 страны – участницы НАТО. И это крупнейшие учения Альянса со времен окончания холодной войны. При этом только в Польше будет задействовано около 20 тысяч военнослужащих.
Какие политические смыслы можно увидеть в действиях натовцев? Они, как обычно, рассказывают, что собираются только защищаться, в частности, хотят защитить от возможной угрозы со стороны России и Беларуси так называемый Сувалкский коридор, отделяющий Калининградскую область России от нашей страны. Для них это действительно уязвимая точка со стратегической точки зрения.
Впрочем, мы прекрасно видим, что действия НАТО в нашем регионе имеют не оборонительный, а наступательный характер, а это значит, что им необходимо будет в случае обострения военно-политической обстановки в регионе попытаться захватить Калининградский анклав.
Просматриваются в их действиях и другие планы. Например, эскалация в регионе Балтийского моря, которое НАТО уже считает своим внутренним. И ситуация здесь может быть взрывоопасной, поскольку попытки блокады Калининградской области со стороны НАТО будут очевидным поводом для начала войны и тут придется пробивать этот самый Сувалкский коридор.
Но есть и другие планы, связанные с непосредственным вовлечением Польши в конфликт в Украине. Пока у наших западных соседей идет политическая чехарда, связанная со сменой власти, но от стратегических замыслов внешние кураторы польской политики не отказываются.
Алексей Дзермант:
На Западе всерьез опасаются, что в этом году в Украине на фронте наступит коренной перелом в пользу России, а это значит, что возникает острая необходимость не допустить продвижения России на запад от линии фронта, не допустить потери контроля над украинским государством.
Для этой цели, например, немцы сейчас активно финансируют развитие инфраструктуры, в том числе оборонительной на западе Украины. К чему-то готовятся. К чему? Один из возможных вариантов – в случае потеря контроля над Восточной и Центральной Украиной перенести столицу во Львов вместе с представителями правящего сейчас в Киеве режима. Польша в этом случае возьмет на себя роль главного военно-политического оператора для этой марионеточной украинской государственности. Кстати, такое уже было в истории в случае с так называемой Западно-Украинской Народной Республикой.
Военный и политический контроль над ней будет у поляков и других натовцев, это будет фактически новая уния, но формальные признаки украинской государственности останутся. Это необходимо для того, чтобы показать украинцам на Востоке, что, мол, их государство и нацию уважают, сохраняют и защищают, в том то время как Россия якобы все это собирается уничтожить.
Вероятный замысел понятен: Украина и украинцы в нем всего лишь объект для манипуляций и продолжения борьбы с Россией и Беларусью – для нас такая бандеровская Украина на юге будет постоянным источником угроз.
Алексей Дзермант:
Но вот спросили ли поляков о том, какая участь им уготована в таком раскладе? Согласны ли они содержать бандеровский режим и быть готовыми умирать за него? Конечно, никто не спрашивал и не спросит – так это происходит в «демократической» Европе. Причем сейчас именно Европа, выделяя 50 миллиардов евро на поддержку Украины, хочет продолжения войны.
Если для американцев это просто бизнес и ничего больше, то для Европейского союза это вопрос идеологический, европейские элиты слишком много вложили в экспансию на Восток, чтобы так просто отказаться от экспансионистских планов. Кстати, пересменку власти в Польше можно рассматривать именно в этом контексте. Правительство «Права и справедливости» с точки зрения Брюсселя было уж слишком своенравным и строптивым, а сейчас необходимо полное подчинение и дисциплина. Поэтому может так оказаться, что правительство Дональда Туска, которого не без основания считают человеком управляемым из Берлина и Брюсселя, еще больше вовлечет Польшу в конфликт, приблизив ее к опасной черте прямого столкновения с Союзным государством России и Беларуси. Мы это видим и понимаем, поэтому вместе с Россией укрепляем свою оброноспособность.