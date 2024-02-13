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Все больше вещей создаёт искусственный интеллект. Останется ли место человеческому? Спросили у иерея

13 февраля 2024 06:20
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В программе «Прикосновение к свету» встретились с иереем Сергием Мовсесяном, первым проректором Института теологии БГУ.

Останется ли человеку место в мире, наполненном искусственным интеллектом?

Все больше вещей создаёт искусственный интеллект. Останется ли место человеческому? Спросили у иерея-1

Иерей Сергий Мовесян, первый проектор Института теологии БГУ:
Я уверен, что останется. Люди – существа таинственные. Глубоко сердце человека, и это правда. В нашем быстро меняющемся мире мы зачастую не видим, но случаются трагические обстоятельства.

Великая Отечественная война, концлагеря, наша история, когда наших братьев и сестер за веру сажали в тюрьмы. Когда, казалось бы, все было направлено на обесчеловечивание. Но наши новомученики как раз говорили, что здесь, сидя на Соловках, в концлагере, я могу проявить свое христианство не по статусу, не по архиерейскому чину, а просто помогая тебе вынести нечистоты. Я не унижаюсь, я это принимаю, могу и это со специфической человеческой чертой выполнить.

Я считаю, что в нас заложенные Богом образ и подобие ему срабатывают как предохранитель. Увлекаясь чем угодно, в итоге все равно спрашиваешь: и что с того? У меня есть машина, телефон. И что? Кому я позвоню? Мне нужен человек, который меня понимает, любит, поддержит, поругает.

Какая молодежь приходит учиться в Институт теологии? И кем отец Сергий видит своих учеников в будущем? Смотрите в видеоматериале.

# Религия # общество # Олег Лепешенков # Протоиерей Сергий Мовсесян

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